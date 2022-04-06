Gönül Dağı Veysel'in biricik aşkı Cemile'yi bir de Instagram'da görün! Mini elbiseli pozları nefes kesiyor...

Gönül Dağı Veysel'in biricik aşkı Cemile'yi bir de Instagram'da görün! Mini elbiseli pozları nefes kesiyor...

Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, Instagram pozlarıyla herkesi şaşırttı. Kaya'nın paylaşımlarını görenler, ''Dizideki halinden eser yokmuş'' yorumunda bulundu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicilerden tam not alan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve içten hikayeleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyor.

Eskişehir'in Sivrhisar ilçesinden çekilen Gönül Dağı dizisi, bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerine yer veriyor.

Genç oyuncu Nazlı Pınar Kaya, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide Cemile karakterine hayat veriyorç

Veyse karakterine hayat veren partneri Semih Ertürk ile iyi bir uyum yakalayan Nazlı Pınar Kaya, Cemile'nin hikayesini izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Ounculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Kaya hakkında araştırma yapanlar, sosyal medya paylaşımlarını gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

Gönül Dağı ile parladı

21 Ocak 1992 İstanbul'da dünyaya gelen Nazlı Pınar Kaya, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Yönetmen yardımcılığı da yapan Nazlı Pınar Kaya, oyunculuğa 2014 yılında ''Yetim Gönüller’'' adlı televizyon dizisi ile adım attı.

Küçük Gelin, Bulutların Ötesi, Küçük Kıyamet, Sonsuz Aşk, Zümrüdüanka, Selam Bahara Yolculuk gibi yapımlarda yer alan Kaya, Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

''Diziyle alakası yok''

Gönül Dağı dizisinde Veysel'in biricik aşkı Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkati çekti.

Instagram'da 180 bin takipçisi bulunan Kaya'nın mini elbiseli pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Gerçek hayatında diziden oldukça farklı bir imaja sahip olan oyuncunun cesur pozları, ''Diziyle alakası yokmuş'' dedirtti.