Gönül Dağı Veysel'in o karesini gören gören dondu kaldı! Meğer sakal ne önemliymiş...

Gönül Dağı Veysel'in o karesini gören gören dondu kaldı! Meğer sakal ne önemliymiş...

Gönül Dağı dizisinde Veysel karakterini canlandıran Semir Ertürk, oyunculuğu ile ön plana çıktı. Daha önce EDHO dizisinde de yer alan Ertürk'ün sakalsız hali, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yer alan Semih Ertürk, oynadığı karakter ve oyunculuğu ile dikkati çekti.

Çekimleri Sivrihisar'da devam eden ve bozkırın birbirinden özel hikayelerini anlatan dizide Veysel, babası Muammer'le yaşadığı sorunlarla öne çıktı.

Babasının okuldan aldığı, çalışmaya zorladığı ve sevgisini esirgediği Veysel, aşkı Dişçi Musa'nın kızı Cemile'de buldu.

Cemile'yi canlandıran Nazlı Pınar Kaya ile Semih Ertürk'ün uyumu diziyi izleyenlere olumlu anlamda yansıdı ve ikilinin karakteri kabul gördü.

Hem yakışıklı oluşu ile hem de karakteri başarı ile seyirciye geçiren Ertürk, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Çektirdiği birbirinden yakışıklı pozları sosyal medyasından yayınlayan oyuncu, sakalsız hali ile dikkati çekti.

Yaz aylarında sakalsız gezen ve bu karesini hayranları ile paylaşan Semih Ertürk, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

SEMİH ERTÜRK'ÜN SAKALSIZ HALİ

Daha önce birçok projede yer alan başarılı oyuncu Semih Ertürk, Gönül Dağı dizisinde adını iyice duyurdu.

Çıkış yaptığı ve adını geniş kitlelere duyurduğu Veysel karakterine başarı ile hayat veren Ertürk, yakışıklılığı ile göz doldurdu.

Mavi gözleri ile herkesi etkileyen oyuncu, sosyal medyadan sakalsız halini paylaştı. Başarılı oyuncunun o hali bazı hayranlarının beğenisini kazanırken, bazıları ise "Sakalını bir daha kesme." dedi.

SEMİH ERTÜRK'ÜN BİYOGRAFİSİ

1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ertürk, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2015 yılında ‘’Yok Artık’’ filminde rol alan Ertürk, sonrasında ATV ekranlarında ‘’Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’’ dizisinde rol aldı.

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide Said karakterine hayat vermiş ve senaryo gereği diziden ayrılmıştır.