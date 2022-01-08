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Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam var mı? 8 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı...

Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam var mı? 8 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı...

Setlere yılbaşı arası veren diziler, bu hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi. Bu nedenle cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bugün var mı yok mu merak ediliyor.