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- Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam var mı? 8 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı...
Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam var mı? 8 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı...
Setlere yılbaşı arası veren diziler, bu hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi. Bu nedenle cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bugün var mı yok mu merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 13:55
Yeni yıl nedeniyle dizi çekimlerine ara verildi, yeni bölümler yayın akışlarında yer almadı.
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini bekleyen seyirciler, "Gönül Dağı bu akşam yayınlanacak mı" merak ediyor. Son olarak 45. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı, 46. fragmanı da yayınlandı.
Peki 8 Ocak Cumartesi Gönül Dağı var mı, yok mu? İşte TRT1 yayın akışı...
GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?
Gönül Dağı dizi TRT1 yayın akışına göre bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Son olarak 45. bölümü ekrana gelen Gönül Dağı bugün saat 20:00'da 46. bölümü ile ekrana gelecek.
8 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
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05.30 Muhteşem Kraliçe
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08.25 Türk Sineması
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09.55 Masumlar Apartmanı
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11.50 Yeni Hayat
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13:35 Seksenler Özel
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19.00 Ana Haber
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20.00 Gönül Dağı