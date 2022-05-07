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    Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yok mu? Gönül Dağı 63. bölüm...

    TRT1 ekranlarında yayınlanan ve bayram arası verilen Gönül Dağı dizisinin bu akşam ekranda olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 15:17
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    Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yok mu? Gönül Dağı 63. bölüm...

    TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

    Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu hikayesini konu ediniyor.

    Bayram sonrasında yayın akışında yer almayan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.

    Reyting rekorları kıran dizinin fanları, "Gönül Dağı bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 63. bölüm tarihi...

    Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden?

    Gönül Dağı bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmıyor. Dizinin neden yayınlanmadığına dair bir açıklama bulunmuyor ancak bayram nedeniyle sete ara verildiği düşünlüyor.

    Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

    Gönül Dağı, 63'üncü bölümüyle 14 Mayıs Cumartesi TRT1 ekranlarında olacak.

    Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yok mu? Gönül Dağı 63. bölüm... #1


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