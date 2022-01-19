Gönül Dağı Zahide'nin oğlunu gören hayrete düştü! Bu nasıl benzerlik böyle?

Gönül Dağı Zahide'nin oğlunu gören hayrete düştü! Bu nasıl benzerlik böyle?

Gönül Dağı dizisinde yer alan Ecem Özkaya, Zahide karakteri ile gönüllere taht kurdu. Sevilen ismin hayatı mercek altına alındığında kocaman bir oğlunun olduğu görüldü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yer alan Ecem Özkaya, Mustafa Üstündağ ile evliydi.

Özkaya, 2010 yılında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile dünyaevine girdi ve ünlü çiftin Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğlu oldu.

İkilinin uzun süren aşkı ve evliliği kısa bir süre önce biterken, ikili çocukları Ahmet için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Ecem Özkaya set için İstanbul dışında ancak oğlunu yalnız bırakmıyor ve sosyal medya üzerinden fotoğraf yayınlamayı ihmal etmiyor.

Özkaya'nın sosyal medyadan paylaştığı Ahmet Kaan Üstündağ, anne ve babasına benzerliğiyle dikkati çekti.

1988 yılında İstanbul'da doğan ve Maltepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon eğitimi alan Özkaya, hem anneliği hem de oyunculuğu ile beğeni topluyor.

ECEM ÖZKAYA'NIN OĞLU HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ

Sosyal medyayı aktif kullanan Ecem Özkaya, oğlu Ahmet Kaan ile verdiği sevgi dolu pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Özkaya'nın paylaşımlarına, ''Maşallah hem anneye benziyor hem babaya'' ve ''Oğlunuz çok yakışıklı '' gibi yorumlar yapılıyor.

Yaz tatilini Burcu Biricik ve oğlu ile geçiren Özkaya, ilginç tarzı ile sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

ECEM ÖZKAYA VE MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ NEDEN BOŞANDI?

Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ'ın neden boşandığı bilinmiyor. Ancak Ecem Özkaya, 10 yıllık eşi Mustafa Üstündağ ile boşanmaları hakkında ilk kez konuştu.

Özkaya, “Zor bir süreçti. Ortak aldığımız bir karardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum, gerekli açıklamamızı yaptık.” yorumunda bulundu.