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    Gönül Dağı'na bomba transfer! Ekranların sevilen yüzü geliyor...

    TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi günü yine eğlenceli bir bölümle ekranda olacak. Dizinin yeni bölümünde ise seyirciye büyük bir sürpriz var.
    • 17.11.2022 - 16:27
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    Gönül Dağı'na bomba transfer! Ekranların sevilen yüzü geliyor...

    Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı dizisi, bozkırın ortasında yetşeren birbirinden farklı hikayeleri seyirci ile buluşturuyor.

    Genç oyuncu kadrosu ve kalplere dokunan aile hikayesi ile Gönül Dağı, her Cumartesi günü ekrandaki yerini alıyor.

    Reyting rekorları kıran dizinin fragmanları ise Youtube üzerinden yayınlanıyor ve hayranlarla buluşturuyor.

    Dizinin fragmanda ise bu defa bir sürpriz yer aldı. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Konuk olarak katılan Mahmut Tuncer, Doktor Kenan ve Elif Hemşire'nin nişanı için Gedelli'ye geliyor.

    Mahmut Tuncer ile eğlenceli anlar

    Nişan için Gedelli'ye gelen Mahmut Tuncer, kaçırılıyor. Tuncer'in kaçırılması ise şoke olan Cemile ve Asuman ise aramaya çıkıyor.

    Babasının evine gelen ve evin dağıtıldığını gören Asuman ile Cemile, soluğu amcaoğullarının yanında alıyor.

    Gönül Dağı na bomba transfer! Ekranların sevilen yüzü geliyor... #1

    Fragmanda Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişi ve kaçırıldığı anlar yer alırken, izleyenler ise bir hayli güldü.

    Cumartesi gününü sabırsızlıkla bekleyen seyirci, fragmanlarla zaman geçirmeye başladı...

    Gönül Dağı na bomba transfer! Ekranların sevilen yüzü geliyor... #2


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