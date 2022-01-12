Gönül Dağı'nda ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Bunu kimse beklemiyordu, izleyiciler şokta

Gönül Dağı'nda ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Bunu kimse beklemiyordu, izleyiciler şokta

Gönül Dağı'nın 47. bölüm fragmanında, kızı Asuman'ın Ramazan'la evlenmesini istemeyen Münir, bir anda yere yığıldı. Bu sahne sonrası Münir'e hayat veren Ege Aydan'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisinin 15 Ocak Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 47. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan fragman, cumartesi günlerine damgasını vuran dizide ''Bir ayrılık daha mı yaşanacak?'' sorusunu akıllara getirdi.

EGE AYDAN GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR İDDİASI

Gönül Dağı dizisinin 47. yeni bölüm fragmanında; Asuman ve Ramazan'ın yeniden kaçtığını öğrenen Münir, karakola geldi ve Ramazan'ı nezarete attırdı.

Bununla kalmayıp Asuman'a bir kez daha resti çeken Münir, bu defa başarılı olamadı. Asuman'ın onu dinlemediğini ve Ramazan'la gittiğini gören Münir, daha fazla dayanamadı.

''Ben ölmeden bu adam evimize damat olarak giremez.'' diyen Münir, bir anda yere yığıldı. Asuman'ın çığlık atarak babasına doğru koşması ise "Belediye Başkanı Münir öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi.

İzleyicileri oldukça endişelendiren bu fragman, Ege Aydan'ın diziden ayrılma ihtimalini ortaya koydu. Ancak senaristlerin bu kadar önemli bir karakterden kolay kolay vazgeçmeyeceği de düşünülüyor.