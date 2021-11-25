Gönül Dağı'nda değişimin ayak sesleri! Dilek'ten büyük tüyolar...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor. Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, seyircisi için bazı tüyolar verdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıktı.

Çekimleri Sivrihasar'da devam eden dizinin başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya gibi isimler paylaşıyor.

Her bölümü ile beğeni toplayan dizi zaman zaman ağlatırken zaman zaman ise keyifli anlar yaşatıyor.

Dizide Dilek karakterine hayat veren bir öğretmenin kızını canlandıran Gülsim Ali İlhan, güzelliği ile seyircisinin beğenisini kazandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan karakterine hayat veren ve yine TRT ekranlarında seyirci karşısına çıkan İlhan, Dilek'i herkese sevdirmeyi başardı.

Cumartesi günleri yayınlanan bölümleriyle reytinglerin zirvesine yerleşen Gönül Dağı, Dilek ve Taner'in aşkını anlatarak başladı.

Dizinin herkesi etkileyen bu macerasıyla ilgili açıklama yapan Gülsim Ali İlhan, bazı tüyolar vermeyi ise ihmal etmedi.

GÜLSİM ALİ İLHAN'DAN "DİLEK" AÇIKLAMASI

Gönül Dağı dizisinde iyice tanınan ve herkesin beğenisini kazanan Gülsim Ali İlhan, bazı tüyolar verdi.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Dilek'in değişeceğini söyleyen İlhan şu ifadeleri kullandı;

“Dilek’in tüm dilekleri gerçekleşti. Hayatı artık tamamen değişti, evlendi. Hep hayal ettiği gibi kocaman bir ailesi oldu. Bu ona yepyeni sorumluluklar yükledi. Bence bundan sonra Dilek’i daha mutlu ve enerjik göreceğiz.

Çünkü artık Dilek kök salacağı toprağını buldu. Zaten çocukluğunun bir döneminde de burada severek yaşadığı için çok zorlanacağını düşünmüyorum.

Ayrıca sevdiği için çok öncesinden İstanbul’dan ve oradaki imkanlardan vazgeçti. Geçen bölümlerde Dilek, amcaoğullarına su problemini çözmeleri konusunda çok yardımcı oldu ve bunun haklı gururunu yaşadı.





"YENİ AİLESİNE DESTEK OLMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Kasabadaki insanlara yardım etmek onu çok sevindirdi. Tahmin ediyorum; ilerleyen bölümlerde de bunu daha sık göreceğiz. Yeni ailesine destek ve yardımcı olmak için elinden geleni yapacağından eminim.

Çünkü ufak bir kız çocuğu olarak ayrıldığı kasabaya, bir jeoloji mühendisi olarak döndü. Dilek’in önüne zorluklar çıkacak mı bunu ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz…”







