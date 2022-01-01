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    Gönül Dağı'nda deprem etkisi yaratan ayrılık! O ismin vedası Ramazan'ı yıkacak...

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceği iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından dizinin hayranları endişeye kapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 15:15
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    Gönül Dağı'nda deprem etkisi yaratan ayrılık! O ismin vedası Ramazan'ı yıkacak...

    Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

    Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

    ASUMAN İLE RAMAZAN'IN ARASI AÇILDI

    Gönül Dağı'nın yayınlanan 46. bölüm fragmanında; Asuman'ın, Ramazan'a bir kaset bıraktığı ve gözyaşları içinde evden çıktığı görüldü.

    Ramazan'ın, ''Asuman bana kırıldı herhalde. Dün geceden beri telefonlarımı açmıyor.'' sözleri ise Asuman'ın Ramazan'ı terkedeceği düşüncesini akıllara getirdi.

    Gönül Dağı nda deprem etkisi yaratan ayrılık! O ismin vedası Ramazan ı yıkacak... #1

    HAZAL ÇAĞLAR VEDA EDİYOR İDDİASI

    Bu sahnelerin ardından Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın projeye veda edeceği öne sürüldü.

    Asuman karakterinin ayrılmasına dayanak olarak ise Asya ile Ramazan arasındaki iletişimin artması gösterildi.

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sesi ile dikkatleri çeken Hazal Çağlar'ın diziden ayrılacağı iddiası, izleyicileri bir hayli endişelendirdi. Ancak ne yapımcıdan ne de oyuncunun kendisinden iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmedi.

    Gönül Dağı nda deprem etkisi yaratan ayrılık! O ismin vedası Ramazan ı yıkacak... #2


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