Gönül Dağı'nda Dilek'in yerine gelen Aylin'e bakın... Olay pozlar!

Gönğl Dağı'nın yayınlanan fragmanında yer alan Berfin Kıymaz, herkesin ilgisini çekti. Yeni sezonda Taner'in partneri olacağı söylenen Aylin'e hayat veren Kıymaz, 1999 yılında dünyaya geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan efsane dizi Gönül Dağı'nda yer alan Gülsim Ali İlhan, Dilek Kaya karakterine hayat verdi.

İki sezon boyunca Dilek'i canlandıran ve Berk Atan ile oldukça iyi bir uyum sergileyen Gülsim Ali, sezon finalinde diziden ayrıldı.

Gülsim Ali'nin diziden ayrılmasına ilişkin çok fazla dedikodu gündeme geldi.Ancak güzel isim, hikayesi bittiği için veda ettiğini açıkladı.

Veda mesajını Instagram hesabından yayınlayan Gülsim Ali, sezon finalinde ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Bebeğini doğurduktan sonra ölen Dilek'in acısı, seyirci tarafından hissedildi.

Hem diziden ayrılması hem de Dilek karakterini tamamen bitirmesinden dolayı tepki alan Gülsim Ali, yoluna yeni projelerle devam edecek.

Gönül Dağı ekibi ise Gülsim Ali olmadan üçüncü sezona başladı ve reytinglerde de oldukça iyi bir rakam elde etti.

Dilek'in vedasından sonra Taner'in yeni eşinin kim olacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında birçok isim geçti ancak netlik kazanmadı.

Son yayınlanan fragmanda ise Aylin isimli bir mühendisin kasabaya gelmesi ve Taner ile tanışması, kafaları karıştırdı.

Fragmanı izleyen seyirciler Aylin'i istemezken, Taner'in yoluna tek devam etmesi gerektiğini belirtti.

Aylin'e hayat veren ismin ise 1999 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Berfin Kaymaz olduğu öğrenildi.

Berfin Kaymaz yeni Dilek mi?

1999 yılında dünyaya gelen Berfin Kıymaz, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Tiyatro sahnelerinde oyunculuk becerilerini geliştirdikten sonra Gönül Dağı dizisinin seçmelerine katılarak dizide Aylin karakterine hayat verme şansı elde eden Berfin, seyirciyi ikiye böldü.

Bazıları Berfin Kaymaz'ı Taner'le istemezken, bazıları ise dizinin ilerleyen bölümlerini beklemeyi tercih ediyor.

Berfin Kaymaz'ın hayat verdiği Aylin karakteri yeni Dilek mi olacak şimdilik bilinmiyor. Ancak Kaymaz'ın sosyal medyadan verdiği birbirinden güzel pozlar, herkesi etkiledi.

Mavi gözlü güzel Gülsim Ali'den sonra esmer bir güzel ile anlaşan Gönül Dağı ekibi, adeta ters köşe yaptı.