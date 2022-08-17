Gönül Dağı'nda Dilek'in yerini alacak isim belli oldu! İşte Taner'in yeni eşi...

Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali İlhan'ın yerine hangi oyuncunun geleceği merak edilmeye başlandı. Dilek'e hayat veren Gülsim Ali, ölerek diziye veda etmişti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve iki sezon boyunca sıcak hikayeleriyle evlere konuk olan Gönül Dağı, üçüncü sezona hazırlanıyor.

Sezon finaliyle herkesi ağlatan dizinin yeni sezon çekimleri, geçtiğimiz günlerde Sivrihisar'da başladı.

Tüm ekip tam kadro sete çıkarken, yeni sezonda yer almayacak olan Gülsim Ali, yeni projeleri için görüşmelere başladı.

Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, hikayesi bittiği için Gönül Dağı'na veda ettiğini açıkladı.

Sezon finalinde kaza geçiren ve doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Dilek, herkesi gözyaşlarına boğmuştu.

Yeni sezonda Dilek olmadan yaşayan ve çocuğuna hem annelik hem de babalık yapacak olan bir Taner bizleri bekliyor.

Taner'i canlandıran Berk Atan'ın yeni sezondaki partneri ise merak edilen konuların başında geliyor.

Seyircilerin bazıları Taner'in tek başına devam etmesini isterken, bazıları ise yanına yeni bir Dilek istiyor.

Kulislerde dolaşan iki isim var. Bu isimlerle ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı...

Kulislerde iki isim...

Gönül Dağı dizisinde yeni ayrılıkların olup olmayacağı ve Gülsim Ali'nin yerine kimin geleceği merak ediliyor.

Bu süreçte de kulislerde pek çok isim konuşuluyor. Bu isimler arasında da Buse Varol ve Hilal Altınbilek var.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izlediğimiz Hilal Altınbilek'in proje için adını geçmesi izleyicileri heyecanlandırdı.

Ancak henüz yapım tarafından net bir açıklama gelmedi. Bu isimler iddia olarak kalmaya devam ederken, yeni sezondan ilk kareler ise geldi.

Zaman atlaması yok

Karelerde Taner ve bebeğinin yer alması izleyenleri hüzünlendirdi. Taner'in bebeğinin küçük olması ise zaman atlaması olmayacağını gösteriyor.