Gönül Dağı'nda flaş değişiklik! İzleyiciler yıkıldı... Cumartesi günlerinin en çok izlenen dizilerinden Gönül Dağı, bugünkü yayın akışında yer almadı. Gönül Dağı izleyicileri ise sebebini araştırmaya başladı. Gönül Dağı neden yok, günü mü değişti merak ediliyor. İşte diziye dair son durum...

Anadolu'nun bağrından kopup gelen dizi Gönül Dağı, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı, reyting yarışında sıklıkla galip geliyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Geniş bir izleyici kitlesi olan Gönül Dağı, 25 Mart Cumartesi yeni bölümü ile ekranda olacakken, yayın akışında yer almadı.

Gönül Dağı izleyicilerinin merakla beklediği yeni bölüm yayınlanmayınca, sebebi araştırma konusu oldu.

Öyle ki, arama motorlarında Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? 25 Mart TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabı sorgulanıyor.

Peki, Gönül Dağı neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Gönül Dağı'nda değişiklik

Gönül Dağı dizisini bu haftaya özel olarak çarşamba günü yayınlandı ancak cumartesi günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek.

25 Mart Cumartesi Euro 2024 elemeleri kapsamında milli maç olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almayacak.

Gönül Dağı 90. bölüm, 1 Nisan Cumartesi günü TRT1 ekranlarından yayınlanacak.