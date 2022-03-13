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    Gönül Dağı'nda gelecek hafta: Asuman ve Asya yüzleşti, AsRam'ın kavuşması yine mi yalan oldu?

    Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni ön izlemesinde; Asuman ve Asya'nın olanlardan sonra yüzleştiği görüldü. Asya, Ramazan'la neden evlenmediğini duygusal sözlerle ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 13:19
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    Gönül Dağı'nda gelecek hafta: Asuman ve Asya yüzleşti, AsRam'ın kavuşması yine mi yalan oldu?

    TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, dün ekrana gelen bölümüyle seyircilerini yine çok ağlattı.

    Ancak dizinin son sahnelerinde bu ağlamalar mutluluğa döndü çünkü Ramazan ve Asuman kavuştu.

    Ayrıca ameliyat olan ancak başlarda Zahide ve çocukları hatırlamayan Sefer, bölüm sonunda normale döndü.

    Bunun ardından sonra eren dizinin yayınlanan ön izlemesinde; kasabaya geri dönenen Asuman'ın Asya ile konuşmaya gittiği görüldü.

    Asya ve Asuman arasında geçen duygusal konuşma herkesi hüzünlendirdi ancak Asya'nın artık Ramazan aşkından vazgeçtiği görüldü.

    Ramazan ve Asuman birbirlerine sımsıkı sarılırken, yeniden bir ayrılık mı olacak yoksa düğün mü kurulacak sorusu gündeme geldi.

    Ramazan ve Asuman'ın aylar sonra kavuşmasından memnun olan seyirci, bu sahnelerin bozulmasını istemiyor. İşte Gönül Dağı'nda gelecek hafta...

    Gönül Dağı'nda gelecek hafta İZLE

    Gönül Dağı nda gelecek hafta: Asuman ve Asya yüzleşti, AsRam ın kavuşması yine mi yalan oldu? #1


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