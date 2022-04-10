Gönül Dağı'nda gelecek hafta: Cemile annesi ile olan duvarları yıkıyor!

Gönül Dağı'nda gelecek hafta: Cemile annesi ile olan duvarları yıkıyor!

Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Cemile'nin annesi öldükten sonra pembeye boyadığı kapıyı balta ile yıktığı ve "Çok özledim" diyerek gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin ön izlemesinde; Cemile'nin annesini evde çıkan yangında kaybetmesine vurgu yapıldı.

Cemile ve babası çıkan yangından sonra evlerini yeniden boyarken, annesinin öldüğü oda tıpkı ismi gibi Pembe'ye boyandı.

Ön izlemede Veysel'in Cemile'ye bu kapıyı açması için ısrar ettiği görüldü. Cemile bunu ilk başlarda yapmak istememesine rağmen, balta ile kapıyı kırdı.

Baltayı kapıya vurdukça ağlayan Cemile,"Çok özledim" diyerek sinir krizi geçirirken, en büyük destekçisi yine Veysel oldu.

Veysel ve Cemile'nin bu duygu dolu anları ön izlemeye damga vururken, heyecanla yeni bölüm beklenmeye başlandı. İşte Gönül Dağı'nda gelecek hafta...

Gönül Dağı'nda gelecek hafta İZLE