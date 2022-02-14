Gönül Dağı'nda gelecek hafta: Ramazan ve Asya evleniyor, Asuman bin pişman!

Gönül Dağı'nda gelecek hafta: Ramazan ve Asya evleniyor, Asuman bin pişman!

Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Ciritçi Abdullah ile dertleşen Asuman'ın "Ben bir çıkmaza girdim Abdullah Dede. Babam benimle iletişim kurdu. Ramazan ile evlenmemize izin verdi" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı, Cumartesi günü yeni ve yine heyecanlı bölümü ile ekrana geldi.

Genç ve yetenekli oyuncuları bir araya getiren dizide, Ramazan ve Asuman aşkı herkesin en sevdiği ve izlemeye doyamadığı sahneler arasında yer alıyor.

Ancak son bölümlerde Asuman'ın babası Münir Başkan'ın beyin kanaması geçirmesi ve yatağa düşmesi, bu aşkın sonunu getirdi.

Asuman bir daha bir araya gelemeyeceklerini söylerken, Ramazan ise Asya'ya doğru kaymaya başladı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından dizinin yayınlanan son ön izlemesinde; kafası karışan Asuman'ın derdini açmak için Ciritçi Abdullah'a geldiği görüldü.

Asuman, "Ben bir çıkmaza girdim Abdullah Dede. Babam benimle iletişim kurdu. Ramazan ile evlenmemize izin verdi. Yapamam Abdullah Dede.

Eğer Ramazan ile konuşursam, onu bir ateşin içine atmış olacağım. Asya'nın hayatını alt üst etmiş olacağız." dedi.

Peki, Asuman bundan sonra ne yapacak? Ramazan'la konuşacak mı? Ramazan kimi tercih edecek?

Tüm bu soruların cevabını Gönül Dağı'nın yeni bölümünde öğreneceğiz. İşte Gönül Dağı'nda gelecek hafta...

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