Gönül Dağı'na göz kamaştıran transfer! O isim diziye yeni bir renk katmaya geliyor

Gönül Dağı'na göz kamaştıran transfer! O isim diziye yeni bir renk katmaya geliyor

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan izleyicileri sevindirecek bir transfer haberi geldi. Genç oyuncu Oya İloğulları, yörük kızı Elvan rolüyle Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

YönetmenliğiniYahya Samancı'nın üstlendiği, senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sürdürülen Gönül Dağı dizisi, hem genç hem de birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

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Ranini TV'nin haberine göre; Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan Oya İloğulları, cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İlk kez bir dizi deneyimi yaşayacak olan 22 yaşındaki Oya İloğulları, dizide iyi kalpli, saf Yörük kızı Elvan rolüne hayat verecek.