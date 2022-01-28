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- Gönül Dağı'na göz kamaştıran transfer! O isim diziye yeni bir renk katmaya geliyor
Gönül Dağı'na göz kamaştıran transfer! O isim diziye yeni bir renk katmaya geliyor
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 20:51
- Güncelleme : 28.01.2022 - 20:53
YönetmenliğiniYahya Samancı'nın üstlendiği, senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.
Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sürdürülen Gönül Dağı dizisi, hem genç hem de birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
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Ranini TV'nin haberine göre; Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan Oya İloğulları, cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.
İlk kez bir dizi deneyimi yaşayacak olan 22 yaşındaki Oya İloğulları, dizide iyi kalpli, saf Yörük kızı Elvan rolüne hayat verecek.