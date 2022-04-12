Gönül Dağı'nda Meryem gitti, Rıfat'a yeni gelin geldi! Mini etekli pozları ve masmavi gözleri yıktı geçti..

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Rıfat karakterini canlandıran Hüseyin Sevimli'ye yeni partner geldi. Yeni oyuncu Hande Nur Tekin, sosyal medya pozlarıyla görenin aklını başından aldı.

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni ve heyecanlı bölümleriyle Cumartesi günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Aşkın, aile olmanın ve dostluğun en güzel halinin anlatıldığı Gönül Dağı'nda Rıfat'a hayat veren Hüseyin Sevimli, son zamanların öne çıkan karakteri oldu.

Rıfat'ın annesi tarafından azarlanması ve çocukken hep başkalarının gölgesinde kaldığı için yaşadığı acıları anlatan Sevimli, bu defa aşka değindi.

Rıfat'ın Meryem'e olan aşkını ve onun gözlerini açtırmak için kahveyi satmasını herkes hayranlıkla izledi.

Ancak gözleri açılan Meryem, Rıfat'ı gördükten sonra hayal kırıklığına uğradı ve onu terk etti. Bu durum Rıfat'ın delirmesine neden oldu.

Aşkından divane olan Rıfat'ı ustalıkla canlandıran Hüseyin Sevimli'ye yeni bir partner daha geldi.

Son yayınlana fragmanda ortaya çıkan Hande Nur Tekin, masmavi gözleri ile Gönül Dağı seyircisinin kalbini çaldı.

Hande Nur Tekin'i bir de sosyal medyada görün!

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservaturarı'nda okuyan Hande Nur Tekin hakkında çok fazla bilgi yer almıyor. Ancak güzel isim fragmanda görünmesi ile herkesin dikkatini çekti.

Rıfat'ın artık mutlu olmasını isteyenler, yeni partnerinden odlukça umutlu..

Kasabaya başka bir köyden getirilen ve Rıfat'la evlenmeyi kabul eden bir genç kıza hayat verecek olan Hande, sosyal medyada ise en güzel karelerini yayınlıyor.

Hande Nur Tekin'in masmavi gözleri ve kusursuz fiziği daha şimdiden Gönül Dağı seyircisinin ilgisini çekti.