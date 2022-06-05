Gönül Dağı'nda Rıfat'ın eşi Mihriban dekolteli ve mini etekli pozlarıyla ortalığı yıktı! 'Sen neymişsin ya'

Gönül Dağı'nda Rıfat'ın eşi Mihriban dekolteli ve mini etekli pozlarıyla ortalığı yıktı! 'Sen neymişsin ya'

Gönül Dağı dizisinde Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekti. Tekin'in dekolteli ve mini etekli pozları, 'Diziyle alakası yokmuş' dedirtti.

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle milyonların kalbinde taht kurdu.

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini anlatan dizi, oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekti.

Genç oyuncuların yıldızının parladığı dizide Hüseyin Sevimli'nin hayat verdiği Rıfat karakteri, aşk acısıyla hepimizi yaktı.

Terk edilmenin acısıyla divane olan ve kendisini dağlara atan Rıfat'ın yaralarını saran kişi ise Mihriban oldu.

Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin, doğal güzelliği ve masumluğu ile dizinin dikkat çeken oyuncuları arasında yerini aldı.

Dizinin sıkı takipçileri tarafından mercek altına alınan Hande Nur Tekin, gerçek haliyle kendine hayran bıraktı.

Hande Nur Tekin'den iddialı pozlar

Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Hande Nur Tekin, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Instagram'da çok fazla takipçisi bulunmayan Hande Nur Tekin, dekolteli ve mini etekli pozlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

Dizide tesettürlü bir köylü kızına hayat veren Tekin'in kareleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Duru güzelliği ve kusursuz fiziğiyle büyüleyen genç oyuncuya, ''Sen neymişsin ya'', ''Ah Mihriban yaktın bizi'', ''Güzellik abidesi'', ''Zarafetin vücut bulmuş hali'', ''Dizideki halinden eser yok'' tarzında yorumlar yapıldı.