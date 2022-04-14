Gönül Dağı'nda Rıfat'ın yeni karısı minicik şortuyla 'Bu neymiş ya' dedirtti! 'Meryem'i salla, bu kız taş'

Gönül Dağı'nda Rıfat'ın yeni karısı minicik şortuyla 'Bu neymiş ya' dedirtti! 'Meryem'i salla, bu kız taş'

Gönül Dağı dizisinde Rıfat karakterine hayat veren Hüseyin Sevimli'nin yeni rol arkadaşı Hande Nur Tekin, mini şortuyla görenin aklını başından aldı. Tekin'e dizinin hayranlarından yorum yağdı.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, herkesin kalbinde taht kurdu.

Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı, bozkırın kalbinden çıkıp seyirciye ulaşmayı başardı.

Bozkırda yaşayan insanların aşkı ve aileyi nasıl sahiplendiklerini anlatan dizi, unutulmuş bir değeri gün yüzüne çıkardı.

Gerçek sevgiyi kalbimizde hissettiren dizide Rıfat karakterine hayat veren Hüseyin Sevimli ise aşk acısıyla hepimizi yaktı.

Meryem'e olan aşkından tek varlığı olan kahvesini satan ve onun gözlerini açtıran Rıfat, tek edilmenin acısıyla divane oldu.

Aşkın delirttiği Rıfat kendisini dağlara atarken, ekran başındaki seyirci ise unuttuğu çoğu duyguyu yeniden hatırladı.

Bu duyguları ustalıkla işleyen ve oynayan Hüseyin Sevimli'ye tebrik yağarken, yeni bir oyuncu daha kadroya dahil oldu.

Meryem'in yerine Rıfat'ın eşi olarak kadroya dahil olan Hande Nur Tekin, daha şimdiden seyircinin aklını aldı.

Hande Nur Tekin'in güzelliği olay oldu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservaturarı'nda okuyan Hande Nur Tekin hakkında çok fazla bilgi yer almıyor. Ancak güzel isim fragmanda görünmesi ile herkesin dikkatini çekti.

Rıfat'ın mutlu olmasını isteyen hayranları böyle güzel oyuncunun kadroya dahil olmasından dolayı memnun oldu. İlk kez Gönül Dağı seyircisinin karşısına çıkacak olan Tekin ise sosyal medya paylaşımlarına göre sahneden inmeyen bir isim..

Birçok tiyatro oyununda gözüken Hande Nur Tekin'in paylaştığı pozlar ise ayrı bir detay.. Güzelliğini sosyal medyadan gösteren Tekin, minicik şortuyla adeta fizik şov yaptı.

Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, kahve içerken çekildiği karesini Instagram hesabından paylaştı.

Kızıl saçları ve çilleriyle oldukça farklı bir güzelliğe sahip olan genç oyuncu, paylaşımına, ''Hayatımdan bir Eskişehir geçti'' notunu düştü. Bu not üzerine diziden ayrıldığı anlaşılan oyuncuya hayranları, kariyerinde başarılar diledi.