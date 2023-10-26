Gönül Dağı'nda seyirci gıcık olacak! Taner ve Selma'nın sarmaş dolaş pozları yayınladı TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünden kareler gelmeye başladı. Yeni karelerde Taner ve Selma detayı dikkati çekti.

ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, bozkırdan çıkan sımsıcak hikayeleriyle evlere konuk oluyor.

4 sezondur ekranda olan ve aile hikayelerini ön plana çıkaran dizi, Eskişehir'de çekiliyor.

Zirveden hiç inmeyen ve kadrosuyla da dikkatleri çeken dizinin yeni bölümü, yine Cumartesi günü ekranda olacak.

Dizinin yeni bölümünden önce ise sevgili olan Taner ve Selma'nın aşk dolu kareleri yayınlandı.

Seyirci şaşırdı

SelTan başlığıyla yayınlanan yeni pozlar, dizinin gidişatına dair bazı ipuçları vermiş oldu...

Bu pozlarda Taner ve Selma'nın aşkını seyirci daha yakından görebilecek. Ancak hala Dilek'i bekleyen bazı fanlar, pozlara gıcık olmuş durumda.

Dilek ve Taner'in aşkının ilerleyeceği yeni bölümler sabırsızlıkla beklenirken, oyuncu kadrosunda da bazı değişimler meydana gelecek.