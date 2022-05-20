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    Gönül Dağı'nda Taner'in babası meğer dibindeymiş! Yürekler sızım sızım sızlayacak...

    64. bölümüyle ekranlara gelecek olan Gönül Dağı, yine duygusal dakikalara sahne olacak. Taner, yıllardır görmediği babasının yerini öğrenecek ve herkesin yüreğini sızlatacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 16:26
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    Gönül Dağı'nda Taner'in babası meğer dibindeymiş! Yürekler sızım sızım sızlayacak...

    TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

    Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu hikayesini konu ediniyor.

    Duygusal sahneleriyle seyircilerin yüreğine kazınan Gönül Dağı, 21 Mayıs Cumartesi akşamı 64. bölümüyle ekranlara gelecek.

    Taner, babasının yaşadığını öğrenecek

    Yeni bölümde babasının yaşadığını öğrenen Taner, kafasındaki sorular bir kenara onu görme heyecanını yaşıyor.

    Geçen bölümlerde İlhami'den babasının en son Almanya Köln'de olduğunu öğrenen Taner'in kafasında soru işaretleri oluşmaya başlamıştı. Ancak bir türlü ikna olamıyordu.

    Son bölümde gelen telefonla Taner ve Dilek hayatlarının en önemli cevabına ulaşıyor. Taner'in "Bunca sene oradaymış; Reşadiye'de" sözleri herkesin yüreklerini dağlıyor.

    Bunca zaman babalarının neden onları arayıp sormadığını sorgulayan Taner ve Zahide yıllardır özlemle andıkları babalarının yaşama gerçeğiyle yüzleşiyor.

    Gönül Dağı nda Taner in babası meğer dibindeymiş! Yürekler sızım sızım sızlayacak... #1

    Gönül Dağı nda Taner in babası meğer dibindeymiş! Yürekler sızım sızım sızlayacak... #2


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