Gönül Dağı'nda Taner'in yeni eşi belli oldu! O ismi bavulla afişe koydular...

Gönül Dağı'nda Taner'in yeni eşi belli oldu! O ismi bavulla afişe koydular...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın yeni sezonu için geri sayım başladı. 3 Eylül tarihinde ekrana gelecek yeni sezon öncesi paylaşılan afiş ise herkesin kafasını karıştırdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, iki sezonunda da reyting rekorları kırmayı başladı.

İki sezon boyunca Anadolu insanının hikayesini anlatan dizi, TRT'nin en çok izlenen yapımları arasına adını yazdırdı.

Cumartesi günleri yayınlanan ve birçok rakibini geride bırakan Gönül Dağı, sezon finalinde ise herkesi gözyaşlarına boğdu.

Gülsim Ali'nin hayat verdiği Dilek'in bebeğini doğurduktan sonra ölmesi, seyircileri tüm bölüm boyunca ağlattı.

Diziden ayrıldığı için üzgün olan ve sosyal medyadan açıklama yapan Gülsim Ali ise hikayesinin bittiğini söyledi.

Yeni sezonda Taner'in partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Bununla ilgili birçok isim döndü.

Son olarak yapım tarafından paylaşılan yeni sezon afişinde, elinde bavulla bir kadın görüldü.

Yüzü kapalı olan ancak Taner için geldiği seyirciler tarafından anlaşılan yeni başrolün kim olduğu merak konusu oldu.

"Kim bu gizemli kadın?"

Sosyal medya üzerinden yeni sezon afişini görenler, "Kim bu gizemli kadın?" demeden edemedi.

Yeni sezon fragmanında Taner'in tek olması dikkatleri çekmişti. Ancak afişte bir kadın figürünün yer alması, kafaları iyice karıştı.

Gizemli kadına dair detaylar bilinmiyor. Ancak daha önce Buse Varol ve Hilal Altınbilek'in adı geçmişti.

Ne kanal tarafından ne de oyuncular tarafından iddialara yönelik net bir açıklama gelmedi.

Bavullu kadının kim olduğunu öğrenmek için birkaç bölüm daha beklememiz gerekecek.

İŞTE O MERAK UYANDIRAN AFİŞ