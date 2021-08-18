Gönül Dağı'nda transfer sürprizi! Savaşçı'nın yıldızı tozu dumana katmaya geliyor

Savaşçı'nın yıldızı Serkan Kuru, TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve Anadolu insanının güzelliklerini ortaya döken Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı.

Yapımını Köprü Film'in üstlendiği, TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, çok başarılı bir sezon geçirmiş ve cumartesi akşamlarına damga vurmuştu.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı ve cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşmak için gün sayan Gönül Dağı dizisi, önümüzdeki günlerde sete çıkıyor.

Çekimlerini Eskişehir'de sürdüren ve 31. bölümüyle yeni sezonu açmayı planlayan Gönül Dağı, oyuncu kadrosunu güçlendiriyor.

SERKAN KURU GÖNÜL DAĞI'NDA

31. bölümüyle yine renkli sahnelere ev sahipliği yapacak olan dizinin yeni oyuncuları, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Serkan Kuru katıldı.

Son olarak 2019-2020 sezonunda Savaşçı dizisinde Ali Çekiç karakterine hayat veren başarılı oyuncu, dizide doktor Kenan karakterine hayat verecek.