Gönül Dağı'ndan ayrıldı, Kaderimin Oyunu'na katıldı! İşte Akın Akınözü'lü dizinin yeni transferi

Son olarak TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Fadime karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cemre Melis Çınar, Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun kadrosuna dahil oldu.

Cemre Melis Çınar, TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Alya'nın annesi Süreyya karakterine hayat vermiş ve bu rolüyle izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı.

Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Cemre Melis Çınar, Kırmızı Oda'daki rolü bitince TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda Fadime karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sezon sonunda diziden ayrılma kararı alan Çınar, şimdilerde ise yeni bir dizinin heyecanını yaşıyor.

Genç oyuncu, Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni bir dram dizisine transfer oldu.

KADERİMİN OYUNU'NA DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cemre Melis Çınar, başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın yer aldığı NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Cemre Melis Çınar, çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizide, Meral isimli karakteri canlandıracak.

Hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği diziye son olarak Esra Dermancıoğlu, Kaan Çakır ve Meriç Aral katılmıştı.