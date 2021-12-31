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- Gönül Dağı'ndan ayrıldı, Onur Tuna'lı Mahkum'a katıldı! O isim tüm dengeleri altüst edecek
Gönül Dağı'ndan ayrıldı, Onur Tuna'lı Mahkum'a katıldı! O isim tüm dengeleri altüst edecek
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 12:46
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.
''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, kızını öldürmekle suçlanan idealist bir Cumhuriyet savcısı olan Fırat Bulut'un suçsuzluğunu kanıtlama hikayesini ele alıyor.
Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı dizi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Son olarak 30 Aralık Perşembe akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkan diziden bomba bir transfer haberi geldi.
RAMİZ MULLAMUSA MAHKUM'DA
Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Mucit Çocuk Aziz rolüyle izleyici karşısına çıkan Ramiz Mullamusa, Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Etkili oyunculuğuyla tanınan Ramiz Mullamusa, dizide Ali karakterine hayat verecek ve dizinin hikayesinde geniş bir yer edinecek.
1998 yılında Hatay'da dünyaya gelen Ramiz Mullamusa, profesyonel oyunculuk hayatına ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Beni Bırakma dizisiyle adım attı.
Ramiz Mullamusa, ikinci deneyimini ise dijital platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde canlandırdığı öğrenci karakteri ile yaşadı.
Genç oyuncu, son olarak Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Aziz karakteri ile kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.