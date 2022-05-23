Gönül Dağı'ndan ayrılışı yürekleri dağlamıştı! O isim diziye geri dönüyor, bomba etkisi yaratacak...

İki sezondur TRT1 ekranlarında fırtınalar estiren Gönül Dağı dizisinden izleyicileri şaşırtan bir haber geldi. Diziden ayrılarak milyonları ağlatan güzel oyuncu, projeye geri dönerek ters köşe yaptı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Köprü Film imzalı dizi, 21 Mayıs Cumartesi akşamı 64. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı Anadolu insanının öyküsünü anlatan ve sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını başarılı bir şekilde aktaran dizi, son bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı.

Son bölümün hemen ardından dizinin gelecek hafta yani 65. bölümde neler olacağını gösteren kısa bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, diziden ayrılarak milyonları ağlatan oyuncunun geri döndüğü görüldü.

Meryem pişman olup Rıfat'a döndü

Gönül Dağı dizisinde Sevilay Gültekin'in hayat verdiği görme engelli Meryem ve onun için her şeyi göze alan Rıfat'ın aşkı, ilk zamanlar "Böyle aşklar kaldı mı?" dedirtmişti.

Ancak bu masalsı aşk uzun sürmemiş ve ameliyat olup gözleri açılan Meryem'in, Rıfat'ı Taner sanmasıyla ortalık karışmıştı.

Taner'in Rıfat olmadığını anlayan Meryem, Rıfat ile evlenme sürecine girmesiyle iyice panikleyip bu ilişkiyi bitirmek istemişti. Daha sonra Meryem, Rıfat'a ayrılmak istediğini söylemiş ve bu ayrılığa dayanamayan Rıfat ise kendini dağlara vurmuştu.

Ardından aşkından divane olan Rıfat, annesinin bulduğu güzeller güzeli Mihriban'la evlenmişti.

Tam her şey düzeldi derken dizinin sezon finali fragmanında kasabaya geri dönen Meryem, Rıfat'ın karşısına çıktı ve "Belki de hiç gitmemeliydim buradan. Belki de hiç bırakmamalıydım." sözleriyle Rıfat'ı yeniden delirtmeyi başardı.

Mihriban ise Rıfat'ın peşinden koşup onu sımsıkı sarıp sarmalarken yaşanan bu gelişme, sosyal medyada gündem oldu. İzleyicilerin çoğu, Meryem'in geri dönmesine tepki gösterdi.

Gönül Dağı'nda Gelecek Hafta - Gönül Dağı 65. Bölüm İzle