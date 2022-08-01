Petrol
103.53
-0.42%
Euro
18.391
0.38%
Dolar
17.9503
0.21%
Altın
1.018
0.08%
Borsa
2636
1.68%
Bitcoin
419.600
-1.13%
BTXN Coin
9.76
0.20%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı: Geri dönmeye karar verdi

    TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'na veda eden Eser Eyüboğlu, geri dönme kararı aldı. 
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı: Geri dönmeye karar verdi

    TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon için flaş bir karar alındı.

    Diziden ayrılan oyunculardan Eser Eyüboğlu, projeye geri dönme kararı aldı. TRT’nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Gönül Dağı’nda Selami Ferses’e hayat veren Eser Eyüboğlu ayrılmıştı.

    Sahne programlarına ağırlık vermek istedi

    Sahne programlarına da ağırlık vermek isteyen Eyüboğlu’nun ajansı da oyuncunun yeni projeler için müsait olduğunu ilan etmişti.

    Ancak taraflar arasında yeni bir gelişme oldu.

    Gönül Dağı ndan ayrılmıştı: Geri dönmeye karar verdi #1

    "Yeni sezonda görüşmek üzere"

    Eser Eyüboğlu tekrar “Gönül Dağı”na dönme kararı aldı ve bu yeni gelişmeyi “Gönül Dağı’nı özleyenler ellerini kaldırsın! Yeni sezonda görüşmek üzere…” mesajıyla sosyal medya sayfasından yayınladı.

    Gönül Dağı ndan ayrılmıştı: Geri dönmeye karar verdi #2

    Gönül Dağı ndan ayrılmıştı: Geri dönmeye karar verdi #3


    İlginizi Çekebilir

    'Ukrayna'da 4 bin 195 tank ve zırhlı araç yok ettik'
    Dünya

    'Ukrayna'da 4 bin 195 tank ve zırhlı araç yok ettik'

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!

    Tel Abyad'da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı
    Gündem

    Tel Abyad'da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı

    Görüş Bildir