Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı: Geri dönmeye karar verdi

TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'na veda eden Eser Eyüboğlu, geri dönme kararı aldı.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon için flaş bir karar alındı.

Diziden ayrılan oyunculardan Eser Eyüboğlu, projeye geri dönme kararı aldı. TRT’nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Gönül Dağı’nda Selami Ferses’e hayat veren Eser Eyüboğlu ayrılmıştı.

Sahne programlarına ağırlık vermek istedi

Sahne programlarına da ağırlık vermek isteyen Eyüboğlu’nun ajansı da oyuncunun yeni projeler için müsait olduğunu ilan etmişti.

Ancak taraflar arasında yeni bir gelişme oldu.

"Yeni sezonda görüşmek üzere"

Eser Eyüboğlu tekrar “Gönül Dağı”na dönme kararı aldı ve bu yeni gelişmeyi “Gönül Dağı’nı özleyenler ellerini kaldırsın! Yeni sezonda görüşmek üzere…” mesajıyla sosyal medya sayfasından yayınladı.