Gönül Dağı'ndan bayram sürprizi! Sinema versiyonu geliyor: Gönül Dağı Kurban 2 fragmanı...

Sezon finaliyle ekranlara ara veren Gönül Dağı dizisi, Kurban Bayramı'nda sinema filmi versiyonu ile ekranlarda olacak. İşte Gönül Dağı Kurban 2 fragmanı!

Hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi olan TRT1 dizisi Gönül Dağı, 28 Mayıs Cumartesi günü son bölümüyle ekranlara gelerek yaz molası verdi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyan dizide seyircileri sevindiren bir gelişme yaşanıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Kurban Bayramı'nda ekranlarda olacak.

Gönül Dağı dizisi sinema versiyonuyla geri geliyor.

Gönül Dağı, bayramda ekranda

Geçtiğimiz sene Gönül Dağı Kurban Bayramı için özel olarak bir bölüm yayınlamış ve bölüm ana hikayeden biraz daha bağımsız olarak bir film tadında izlenmişti.

Bu sene de "Gönül Dağı Kurban 2" adıyla Gedelli kasabası evlere konuk oluyor.

9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Gönül Dağı Kurban 2 filminden fragman da geldi.

Gönül Dağı Kurban 2 Tanıtımı VİDEO