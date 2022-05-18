Gönül Dağı'ndan Gülsim Ali gidiyor, yepyeni bir isim geliyor! Yemyeşil gözleriyle Taner'i kendine aşık edecek

Gönül Dağı'ndan Gülsim Ali gidiyor, yepyeni bir isim geliyor! Yemyeşil gözleriyle Taner'i kendine aşık edecek

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin projeden ayrılacağı iddia edilmişti. Gülsim Ali'nin yerine geleceği iddia edilen oyuncu, dizinin izleyicilerini şaşkına çevirdi.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, kalplere dokunan hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı dizi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere aktarıyor.

Geçtiğimiz günlerde 65. bölümle bilikte sezon finali yapmaya hazırlanan Köprü Film imzalı dizi hakkında şoke edici bir iddia ortaya atılmıştı.

''Gülsim Ali Gönül Dağı'nda ayrılıyor'' iddiası

Gönül Dağı dizisinde Taner'in eşi Dilek karakterine hayat veren Gülsüm Ali İlhan'ın projeye veda edeceği öne sürülmüştü.

Dizinin sezon finalinde Dilek'in karnındaki bebeğiyle hayatını kaybedeceği ve eşi Taner'i çaresiz bırakacağı iddia edilmişti.

İddiaların ardından hayal kırıklığına uğrayan izleyiciler, Dilek'in diziden ayrılmaması için sosyal medyada kampanya başlatmış ve #GönülDağı Dileksizolmaz etiketini Twitter gündemine sokmayı başarmıştı.

Gülsim Ali'nin yerine Sıla Türkoğlu mu geliyor?

Yapımcıdan veya oyuncunun kendisinden söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmezken bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan yapımcılar, Dilek karakterinin diziye veda etmesinden sonra Taner'in yeni sevgilisi için araştırmalara başladı.

Gönül Dağı dizisine Dilek'in yerine gelecek ismin, Emanet dizisinde Seher karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sıla Türkoğlu olduğu öne sürüldü.

Bilindiği üzere Sıla Türkoğlu, iki sezon boyunca rol aldığı Emanet dizisinden olaylı bir şekilde ayrılmıştı.