Gönül Dağı’ndan herkesi sarsacak gelişme! O rolü artık başkası canlandıracak Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı, yine izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor. Dizinin eski oyuncusu geri dönüyor, ancak başka biri canlandıracak.

ensonhaber.com

Gönül Dağı dizisi izleyicilerini her hafta birbirinden heyecan dolu anlarla ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son zamanlarda dizinin atmosferi adeta bir keyif çemberine dönüşmüş durumda. Özellikle son haftalarda yaşanan gelişmeler, seyircilere büyük bir keyif sunuyor.

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi usta isimlerin bir araya geldiği Gönül Dağı dizisinde, izleyicileri bir sürpriz daha bekliyor.

Selma Öğretmen ve Taner'in büyük düğününe tanıklık eden seyirciler, adeta nefeslerini tutarak ekran başında izlediler.

Bu seferki huzur kaynağı ise Selami Fersoy olacak.

Resmen geri döndü

Bildiğiniz üzere, geçen sezonun sonunda Selami’nin karısı Keriman karakteri Japonya'ya gitmiş ve diziden ayrılmıştı.

İzleyicileri bekleyen büyük bir sürpriz var: Keriman geri döndü. Ancak Keriman karakteri, bundan sonra başka bir oyuncu tarafından canlandırılacak.