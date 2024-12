Gönül Dağı’ndan izleyiciyi yıkan bir veda daha: Hüngür hüngür ağlatacak

Haber Merkezi

TRT 1’in fenomen dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonuyla cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizi, hem senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Ancak dizinin hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.

Gönül Dağı’nda Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, diziden ayrıldığını duyurdu.

Ölüm sahnesiyle izleyicileri gözyaşlarına boğan Hande Nur Tekin, paylaşımında şu sözleri kullandı:

Dizide Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin, veda paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bir Mihriban vardı, Akgüller’in kızı Mihriban.. Deli Rıfat’a gelin giden Mihriban.. Bugün benim için çok özel bir yolculuğun sonuna geldim… Öncelikle beni bu yolculuğa çıkaran, Mihriban ile tanışmama vesile olan, bu kadar güzel bir masalla ve içindeki insanlarla bir araya getiren sevgili yapımcımıza, Mihriban’ı hep içim kıpır kıpır hatırlayacak olmama vesile olan, çok kıymetli sahneler hediye eden, yüreğime dokunan kalemi için sevgili senaristimize, başladığımdan bu yana çok şey öğrendiğim, çok sevdiğim, yanlarına koşarak gittiğim sevgili yönetmenlerimize ye, müthiş enerjilerini paylaştığım canım set ekibine minnettarım ve ayrı ayrı her birine teşekkür borçluyum.. Yolculuğumda hep elini sırtımda hissettim, senin varlığınla bütün tümseklerden kolaylıkla geçtim, bayılıyorum varlığına teşekkür ederim! Biricik oyuncu arkadaşlarım, her biriniz bütün heyecanımı ve hevesimi benimle paylaştınız, varlığınızın kıymetini, sizinle paylaştıklarımın değerini kelimelerle anlatamam.. Her zaman sizi koşarak sıkı sıkı sarılmalarımız ve kocaman kahkahalarımızla hatırlayacağım.. Hepinizi çok seviyorum.. Bütün teşekkürlerimle yollarımızın tekrardan kesişmesi dileğiyle.. İyi ki siz!!”