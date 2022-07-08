Sezon finaliyle ekranlara ara veren Gönül Dağı dizisi, Kurban Bayramı'nda sinema filmi versiyonu ile ekranlarda olacak. İşte Gönül Dağı Kurban 2 ön izleme...

TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de ekibiyle izleyicilerin gözdesi oldu.

28 Mayıs Cumartesi günü 65. bölümüyle ekranlara gelen dizi, sezon finaline girdi.

Köprü Film imzalı, "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıdı.

Öte yandan; Geçtiğimiz sene Gönül Dağı, Kurban Bayramı için özel olarak bir bölüm yayınlamış ve bölüm ana hikayeden biraz daha bağımsız olarak bir film tadında izlenmişti.

Gönül Dağı dizisi bu sefer sinema versiyonuyla geri geldi. Sevilen dizi "Gönül Dağı Kurban 2" adıyla Gedelli kasabası evlere konuk olacak.

Başrollerinde Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Kurban Bayramı'nda ekranlarda olacak.

Dizi, 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Gönül Dağı Kurban 2 filminden ön izleme geldi.

Gönül Dağı Kurban 2 ön izleme

Gönül Dağı'ndan Kurban 2 ön izleme