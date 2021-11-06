Gönül Dağı'ndan öyle bir transfer haberi geldi ki! Kimse beklemiyordu, o isim herkesi şaşırttı

Gönül Dağı'ndan öyle bir transfer haberi geldi ki! Kimse beklemiyordu, o isim herkesi şaşırttı

TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinden izleyicisini sevindirecek bir haber daha geldi. Türk halk müziğinin güçlü isimlerinden İzzet Altınmeşe'nin Gönül Dağı'na konuk olacağı öğrenildi.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve ilk sezonda reyting konusunda diğer dizilere kafa tutan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Mustafa Çiftçi’nin hikâyelerinden esinlenilerek senaryolaştırılan ve çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen dizi, yaptığı transferlerle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

İZZET ALTUNMEŞE KONUK OLUYOR

Son olarak Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Buse Orcan'ın dahil olduğu diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türk halk müziğinin duauyen isimlerinden İzzet Altınmeşe, Gönül Dağı dizisine konuk olacak. Renkli kişiliğiyle de tanınan sanatçı, sevilen dizide türkücü kimliğiyle rol alacak.

Albümleriyle kulakların pasını silen ve yayınlandığı döneme damgasını vuran ''Eşref Saati'' adlı dizide Alemdar Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan Altınmeşe, Gönül Dağı dizisinin benzersiz hikayesine canlılık katacak.