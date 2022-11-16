Gönül Dağı'ndan seyirciyi sarsacak karar! O ismi sessiz sedasız yolladılar...

Gönül Dağı'nda yaşanana ayrılık herkesi şaşırttı. Gülsim Ali'nin ardından gelen o ismin, sessiz - sedasız veda etmesi seyircinin aklını karıştırdı.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı dizisi, 3. seoznu ile TRT ekranlarında devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, reyting rekorları kırıyor.

Eskişehir Sivrihisar'da çekilen ve her bölümde kalplere dokunmayı başaran dizi, geçtiğimiz sezon sonunda Gülsim Ali'nin ayrılığı ile herkesi şaşırtmıştı. Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, hikayesi bittiği için projede ayrıldığını söyledi.

Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın oyunculuğu herkesten alkış alırken, Gülsim Ali İlhan'ın yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

Seyircilerin bazıları Taner'in yanız kalması gerektiğini söylerken, bazıları ise Gülsim Ali gibi bir partnerin gelmesini istediklerini belirtti.

Seyirciler isteklerini sosyal medya üzerinden dizi ekibine ulaştırmaya çalışırken, Taner'in uzun süre Dilek'in yasını tuttuğu ve mezarına gittiği görüldü.

Taner'i canlandıran Berk Atan'a partner gelmeceği kesinleşmişti. Ancak geçtiğimiz aylarda diziye Aylin karakteri ile Berfin Kıymaz dahil oldu.

Berfin Kıymaz'ı Gönül Dağı seyircisi benimsemedi ve diziden ayrılması için sosyal medyadan çağrı yapıldı.

O çağrılar karşılık buldu

Gönül Dağı'nda izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşandı. Diziye bu sezon başı katılan güzel oyuncu Berfin Kıymaz, Gedelli'ye veda etti.

Aylin karakterini canlandıran oyuncu diziden sessiz sedasız ayrıldı. Berfin Kıymaz'ın vedası sonrası diziye başka isimlerin veda edip etmeyeceği gündeme geldi.

Seyircinin benimseyemediği Aylin karakterinin çıkması ise hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Yerine yeni bir isim geldi

Berfin Kıymaz'ın ayrılığının ardından Gönül Dağı'na Melis Sevinç dahil oldu.Beren Saat'e olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Sevinç, Selma Öğretmen'e hayat veriyor.