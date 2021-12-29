Gönül Dağı dizisi reklam güzelini kadrosuna kattı! O isim Sivrihisar'a bomba gibi düşecek

Gönül Dağı dizisi reklam güzelini kadrosuna kattı! O isim Sivrihisar'a bomba gibi düşecek

TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'ndan izleyicisini sevindirecek bir transfer haberi daha geldi. Genç yetenek Oya İloğulları, Gönül Dağı'nın kadrosuna yörük kızı Elvan karakteriyle dahil oldu.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve anlattığı hikayeler ile herkesin kalbinde taht kuran TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı dizisinin kadrosunda hem genç hem de birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Son olarak Elif ve Zeynep kardeşlerin yurt dışında yaşayan babası rolüyle Cem Kurtoğlu'nun dahil olduğu diziye genç bir yetenek daha katıldı.

REKLAM GÜZELİ GÖNÜL DAĞI'NA GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce reklam filmlerinde rol alan ve müzikle de ilgili olan Oya İloğulları, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İlk kez bir dizi deneyimi yaşayacak olan 22 yaşındaki Oya İloğulları, dizinin 48. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak ve yörük kızı Elvan rolüne hayat verecek.