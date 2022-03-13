Gönül Dağı'nı geçebilen yok! Reyting sonuçları 12 Mart Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Gönül Dağı'nı geçebilen yok! Reyting sonuçları 12 Mart Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

12 Mart 2022 Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

12 Mart 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Kıyamet, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Recep İvedik 5, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 12 Mart 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

12 MART 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM