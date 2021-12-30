Gönül Dağı'nın Arif'i Cem Kurtoğlu bakın hangi ünlü oyuncunun kuzeni çıktı! Duyanlar inanamıyor...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Arif karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Cem Kurtoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Cem Kurtoğlu, bakın hangi ünlü sanatçının kuzeniymiş!

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve anlattığı hikayeler ile herkesin kalbinde taht kuran Gönül Dağı dizisinin kadrosunda hem genç hem de birbirinden yetenekli usta isimler yer alıyor.

Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin kadrosuna son olarak Elif ve Zeynep kardeşlerin yurt dışında yaşayan babası Arif rolüyle Cem Kurtoğlu dahil oldu.

Küçücük çocuklarını ninelerine bırakarak eşiyle birlikte Almanya'ya giden ve bir daha dönmeyen Arif karakterini başarıyla canlandıran Cem Kurtoğlu hakkında araştırma yapanlar, öğrendikleri bilgi karşısında şaşıp kaldı.

USTA SANATÇININ KUZENİ ÇIKTI

Cem Kurtoğlu'nun kendisi gibi ünlü olan usta sanatçı Işıl Yücesoy'un kuzeni olduğu ortaya çıktı. Birçok kişinin bilmediği bu gerçek, duyanları bir hayli şaşırttı.

Usta tiyatrocular Muazzez ve Haluk Kurtoğlu'nun oğlu olan Cem Kurtoğlu, Işıl Yücesoy'un halasının oğlu.