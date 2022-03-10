Gönül Dağı'nın Asuman ve Ramazan'ının at üstündeki görüntüleri 'Yok artık' dedirtti! İşte büyük kavuşma...

Gönül Dağı dizisini takip eden fan sayfaları, 55.bölüme dair bazı fotoğrafları yayınladı. Ramazan ve Asuman'ın kavuştuğunu belirten sayfalar, izleyenlerin heyecanlanmasına neden oldu.

TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı dizisi, heyecan dolu bölümleri ile Cumartesi günleri seyirciyle buluşuyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya ve Semih Öztürk'ü buluşturan dizi, reyting rekorları kırıyor.

İkinci sezonunda da ele aldığı konular ile kalplere dokunan Gönül Dağı'nda Asuman karakterine ise Hazal Çağlar hayat veriyor.

Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum yakalayan Çağlar, güzelliği ve sesi ile mest ediyor.

Geçtiğimiz bölümlerde Ramazan'ın Asya ile nişanlanması ve Asuman'la ayrılmaları seyirciden tepki almıştı.

Yayınlanan son fragmanda ise Ramazan ve Asya'nın düğün günlerinin geldiği, Asuman'ın ise kasabayı terk ettiği görüldü.

Sosyal medya hesabından diziyi takip eden bazı fan sayfaları ise seyircileri bir hayli mutlu edecek olan kareler yayınlandı.

RAMAZAN VE ASUMAN KAVUŞTU MU?

Gönül Dağı bu hafta 55. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide ayrılarak herkesi üzen Ramazan ve Asuman'ın ise akıbeti bu bölümde belli olacak.

Ancak dizi yayınlanmadan önce bazı sosyal medya siteleri, 55. bölüme ait olduklarını söyledikleri kareler yayınladı. Bu karelerde Ramazan ve Asuman'ın kavuştuğu, at üzerinde olduğu görüldü.

Hatta Ramazan'ın fragmanda atı Yadigar'la vedalaşması ancak karelerde onun Asuman'ın yanında görülmesi fotoğrafların gerçekliğini artırdı.

Bu paylaşımları gören izleyiciler heyecanlanırken, Asya'ya ne olduğu merak konusu oldu.

İŞTE O KARELER