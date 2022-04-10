Gönül Dağı'nın Asuman'ı ateş kırmızısı üstüyle dekolteyi fazla kaçırdı! 'Böyle poz vermek ayıp değil mi ya?'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı ateş kırmızısı üstüyle dekolteyi fazla kaçırdı! 'Böyle poz vermek ayıp değil mi ya?'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, güzelliği ve verdiği birbirinden cesur pozları ile hayranlarının aklını başından almaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının en iddialı dizilerinden olan Gönül Dağı, Cumartesi günleri ekrana geliyor ve rekor kırıyor.

Aşkların, aile hayatının ve birbirinden güzel hikayelerin anlatıldığı dizi, bozkırda süren yaşamı gözler önüne seriyor.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, hayata farklı bir pencereden bakma imkanı sunuyor.

Oldukça şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının hikayesini anlatan dizi, birbirinden genç karakterleri ekrana taşıyor.

Bu karakterlerden birisi olan ve Asuman'a hayat vererek büyük bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar, eline aldığı bağlaması ile Neşet Ertaş'ın türkülerini dile getiriyor.

Hem sesi hem de kendisi güzel olan Çağlar, Asuman karakterinin hayattaki savaşlarını ve kaybedişlerini ekrana yansıtıyor.

Asuman'ın Ramazan'a olan büyük aşkı ve babası ile yaşadığı sorunları ekrana ustalıkla işleyen Çağlar, 9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü bitiren ve bununla kalmayan Çağlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

Kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçen Hazal Çağlar, Gönül Dağı sayesinde gündemin vazgeçilmez ismi oldu.

Güzelliği ile sosyal medyanın en aktif ismi olan Hazal Çağlar, eski kareleri ve yeni paylaştıkları ile hayranlarını şaşırtıyor.

Hazal Çağlar'dan cesur pozlar

Güzel ve cesur isim Hazal Çağlar, rol kabiliyeti dışında verdiği pozlarla adından söz ettiriyor. Oyunculuk alanında kendisini kanıtlamayı başaran Çağlar, güzelliği ile birçok rol arkadaşını geride bırakıyor.

Dizideki rol arkadaşlarını dahi geride bırakan Hazal Çağlar, sosyal medyanın en aktif isimleri arasında başı çekiyor.

Hem yeni hem de eskide paylaştığı pozlarla viral olan Çağlar'a hayranlarından yorum yağıyor. Bazı kesim Hazal Çağlar'a bu cesur pozları yakıştırmazken bazıları ise her halini beğendiğini söylüyor.

Güzelliği ve sesi ile herkesin aklını çelen Hazal Çağlar ise estetik yaptırmadığını ve doğal güzel olduğunu söyleyenlerden...