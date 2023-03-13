Gönül Dağı'nın Asuman'ı bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı! İŞTE HAZAL ÇAĞLAR'IN MEMLEKETİ Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Hayat verdiği Asuman karakteri ile parlıyan güzel ismin hayatını araştıranlar, memleketini duyunca şaşırdı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı rekor kırmaya ve dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen dizi, genç oyuncu kadrosu ve konusu ile beğeni topluyor.

Ailenin ve sevmenin ne demek olduğunu gösteren Gönül Dağı, iç ısıtan birbirinden farklı hikayeleriyle evlerimize konuk oluyor.

Bu güzel dizide yer alan oyunculardan Hazal Çağlar ise Asuman karakteriyle gönüllere girmeyi başardı. Güzel oyuncu hem sesi hem de oyunculuğuyla beğeni topladı.

Ramazan'a olan aşkı ve babasına olan bağlılığıyla Asuman'ın hikayesi, herkesi derinden yaraladı. Bazen üzen bazen güldüren Asuman, sazıyla ve türküleriyle vazgeçilmez bir isim oldu.

Asuman'ın hikayelerini izlemeye devam edeceğiz ve zaman zaman üzülüp, zaman zaman ise sevineceğiz.

Sosyal medyadan verdiği pozlarla da beğenileri alan Hazal Çağlar'ın şimdilerde ise hayatı araştırılmaya başlandı.

Çağlar'ın hayatını araştıran hayranları, memleketini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Hazal Çağlar aslen nereli?

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, dizideki belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.

No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar akabinde ise Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Hazal, ilk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı.