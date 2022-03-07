Euro
15.65
0.45%
Dolar
14.37
1.12%
Altın
917.13
1.99%
Borsa
1974
-0.85%
Bitcoin
558.050
0.68%
BTXN Coin
37.57
-1.13%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Gönül Dağı'nın Asuman'ı bakın kiminle sarmaş dolaş poz verdi! Aman Ramazan görmesin...

    Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle adından söz ettiren Hazal Çağlar, rol arkadaşı Berk Atan ile sarmaş dolaş poz verdi. Çağlar, paylaşımına ''Adam öldürüyorlar'' notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı'nın Asuman'ı bakın kiminle sarmaş dolaş poz verdi! Aman Ramazan görmesin...

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

    Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, zaman zaman hüzünlendirirken zaman zaman güldürüyor.

    Dizide Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirerek kulakların pasını silen Asuman karakterine güzel oyuncu Hazal Çağlar hayat veriyor.

    Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan ile Asuman'ın sevdasına kavuşamaması ise seyirciye duygusal anlar yaşatıyor.

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve güçlü sesi ile de izleyicileri büyüleyen Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle gündeme geldi.

    ''ADAM ÖLDÜRÜYORLAR''

    Son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettiren Çağlar, Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

    Güzel oyuncu, Berk Atan ile samimi pozuna ''Adam öldürüyorlar'' notunu düştü.

    Gönül Dağı nın Asuman ı bakın kiminle sarmaş dolaş poz verdi! Aman Ramazan görmesin... #1

    ''AMAN RAMAZAN GÖRMESİN''

    Geçtiğimiz günlerde fenomen Selin Yağcıoğlu ile 1 yıllık birlikteliğini sonlandıran Berk Atan ile Hazal Çağlar'ın samimi karesi, Gönül Dağı izleyicisini heyecanlandırdı.

    Sosyal medyada ''Asuman elden gidiyor'', ''Aslında çok yakışıyorlar'', ''Aman Ramazan görmesin'' gibi yorumlar yapıldı.

    Ancak Hazal Çağlar'ın kendisinden 15 yaş büyük iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

    Gönül Dağı nın Asuman ı bakın kiminle sarmaş dolaş poz verdi! Aman Ramazan görmesin... #2

    Gönül Dağı nın Asuman ı bakın kiminle sarmaş dolaş poz verdi! Aman Ramazan görmesin... #3


    İlginizi Çekebilir

    'İran'a karşı askeri seçenek masada'
    Dünya

    'İran'a karşı askeri seçenek masada'

    İtalya Başbakanı Draghi, Zelensky ile telefonda görüştü
    Dünya

    İtalya Başbakanı Draghi, Zelensky ile telefonda görüştü

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir