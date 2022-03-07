Gönül Dağı'nın Asuman'ı bakın kiminle sarmaş dolaş poz verdi! Aman Ramazan görmesin...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle adından söz ettiren Hazal Çağlar, rol arkadaşı Berk Atan ile sarmaş dolaş poz verdi. Çağlar, paylaşımına ''Adam öldürüyorlar'' notunu düştü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, zaman zaman hüzünlendirirken zaman zaman güldürüyor.

Dizide Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirerek kulakların pasını silen Asuman karakterine güzel oyuncu Hazal Çağlar hayat veriyor.

Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan ile Asuman'ın sevdasına kavuşamaması ise seyirciye duygusal anlar yaşatıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve güçlü sesi ile de izleyicileri büyüleyen Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle gündeme geldi.

''ADAM ÖLDÜRÜYORLAR''

Son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettiren Çağlar, Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

Güzel oyuncu, Berk Atan ile samimi pozuna ''Adam öldürüyorlar'' notunu düştü.

''AMAN RAMAZAN GÖRMESİN''

Geçtiğimiz günlerde fenomen Selin Yağcıoğlu ile 1 yıllık birlikteliğini sonlandıran Berk Atan ile Hazal Çağlar'ın samimi karesi, Gönül Dağı izleyicisini heyecanlandırdı.

Sosyal medyada ''Asuman elden gidiyor'', ''Aslında çok yakışıyorlar'', ''Aman Ramazan görmesin'' gibi yorumlar yapıldı.

Ancak Hazal Çağlar'ın kendisinden 15 yaş büyük iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı öne sürüldü.