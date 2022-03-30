Gönül Dağı'nın Asuman'ı dekolteli minicik sarı elbisesiyle eğildikçe eğildi! 'Göğüslerin yerinden fırlayacak'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar, eski karesiyle gündeme geldi. Göğüs dekolteli sarı renkli mini bir elbise giyen Çağlar, seksi pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicilerden tam not alan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya'nın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerini konu edinen dizide, Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan'ın biricik aşkı Asuman'a güzel oyuncu Hazal Çağlar hayat veriyor.

Asuman karakteri sayesinde sarsılmaz bir üne kavuşan Hazal Çağlar, başarılı performansı ve güzelliğinin yanı sıra güçlü sesiyle de izleyicileri kendisine hayran bırakıyor.

Dizide bağlama çalan ve eşsiz sesiyle Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türkülerini seslendiren Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle etkileşim kuran Çağlar, son olarak eski bir karesiyle gündeme geldi.

GÖNÜL DAĞI İLE PARLADI

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Hazal Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti.

No 10 Studio Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar, kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçti.

Ardından Gönül Dağı dizisinde boy gösteren ve ününe ün katan oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

ESKİ KARESİYLE MEST ETTİ

Güzelliği ile baş döndüren Hazal Çağlar, eski fotoğrafının gün yüzüne çıkmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çağlar'ın göğüs dekolteli sarı renkli mini elbisesiyle çekildiği karesi, görenlerin aklını başından alırken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun eski pozunu gören hayranları, diziden farklı olduğunu belirtti. Öte yandan takipçileri, ''Göğüslerin yerinden fırlayacak'', ''Güzelliğine güzellik katmış'', ''Ramazan deliye dönecek'' tarzında yorumlar yaptı.