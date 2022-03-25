Gönül Dağı'nın Asuman'ı dekolteyi fazla kaçırdı! 'Göğüslerini gözümüze soktun be'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın eski karesi, herkesi şoke etti. Göğüs dekolteli bir üst tercih eden Çağlar'a hayranlarından binlerce yorum geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından sevilen Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Birbirinden farklı karakterin ve genç yeteneğin buluştuğu dizi, bozkırın bağrından kopup gelen farklı hikayeleri anlatıyor.

Bozkırda yaşayan gençleri ve o bozkırı yeşile çevirmeye çalışan mücadeleleri anlatan dizide Hazal Çağlar, Asuman'a hayat veriyor.

Asuman, babasına oldukça bağlı ancak çocukken onun disiplini altında ezilmiş bir kız çocuğu.. Güzel ve Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan'ın ise biricik aşkı.

Asuman'ı canlandırarak hayatımıza giren Hazal Çağlar, yukarıda yer alan detayları ustalıkla seyirciye geçiriyor.

1996 yılında dünyaya gelen ve No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar, aynı zamanda da oldukça güzel.

Güzelliği ile setteki diğer oyuncu arkadaşlarını geride bırakan Çağlar'ın eskiden çektirilmiş bir karesi ise hayranlarını ikiye böldü.

HAZAL ÇAĞLAR'IN İKİYE BÖLEN KARESİ

Bazı hayranları bu fotoğrafı oldukça beğendi ve Hazal Çağlar'ın zaman içerisinde değiştiğini söyledi. Bazıları ise fazla açık buldu ve "Göğüslerini gözümüze soktun" tarzında yorumlar yaptı.

Çağlar sosyal medyadan sıklıkla fotoğraf paylaşıyor ancak eski karelerine oranla şimdi attıkları daha güzel ve çekici..

Üstelik bu attığı kareler sayesinde haberlere konu oluyor ve sık sık sosyal medya üzerinden konuşuluyor.

Herkesin hayran olduğu bir güzelliğe sahip olan Çağlar, dizide ise Neşet Ertaş'ın türkülerini söyleyerek kulakların pasını siliyor.

İŞTE HAZAL ÇAĞLAR'IN O KARESİ