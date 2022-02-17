Gönül Dağı'nın Asuman'ı deri ve mini elbisesini giydi, saçlarını açtı... Simsiyah, nefes kesen anlar!

Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle gündem oluyor. Birbirinden güzel kareler paylaşan genç oyuncu, güzelliği ile parmak ısırtıyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya'non başrollerinde yer aldığı Gönül Dağı, ilk ve ikinci sezonlarında reyting rekorları kırdı.

Cumartesi akşamları ekrana felen Köprü Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı otururken, yapımcılığını ise Ferhat Eşsiz yapıyor.

Başrollerinde olduğu gibi kadrosunda da genç oyunculara fırsat veren Gönül Dağı, bozkırın umudu bitmeyen hikayelerini seyirci ile buluşturuyor.

Her biri ayrı bir değer olan hikayelere Neşet Ertaş'ın kalpleri ısıtan türküleri eşlik ederken, bu türküleri Hazal Çağlar seslendiriyor.

Asuman karakterine hayat veren ve Gönül Dağı sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Çağlar, güzelliği ile hayranlarının başını döndürüyor.

Sosyal medyadan paylaştığı birbirinden özel ve güzel karelerle haberlere konu olan Çağlar, simsiyah giydiği deri elbise ile nefesleri kesti.

Genç ismin hayatında biri olup olmadığı bilinmezken, rol arkadaşı Cihat Süvarioğlu ile yakıştırılıyor.

HAZAL ÇAĞLAR BAŞ DÖNDÜRÜYOR

9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamladı.

Sonrasında eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam eden Çağlar, kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçti.

Ardından Gönül Dağı'nda boy gösteren ve ününe ün katan oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Güzelliği ile baş döndüren ve sosyal medya paylaşımları ile gündem olan oyuncu, hayranlarından bolca beğeni alıyor.

Paylaştığı karelerle iltifatları toplayan Hazal Çağlar'ın fit vücudu ise dikkati çeken bir diğer konu.

Kendisine oldukça iyi bakan ve uzun siyah saçları ile "Bu ne güzellik be Asuman" dedirten Hazal Çağlar, deri elbisesi ile adeta şov yaptı.

İŞTE HAZAL ÇAĞLAR'IN O KARELERİP