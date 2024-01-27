Gönül Dağı’nın Asuman’ı güzelliğiyle ortalığı salladı: Dizi hayranları kayıtsız kalmadı

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Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nın başarılı oyuncusu Hazal Çağlar, Asuman karakteriyle ekrana adeta ışık saçmaya devam ediyor.
Kariyerinin başlangıcından bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Hazal Çağlar, son paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Gönül Dağı'nın esmer güzeli olarak tanınan Hazal Çağlar, paylaştığı karelerde duru güzelliğiyle takipçilerini adeta büyüledi.
Pozları mest etti
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hazal Çağlar, deri tarzıyla gündeme bomba gibi düştü. Verdiği pozları peş peşe sıraladı.
Genç oyuncunun deri kombinine takipçileri akın etti. Ünlü oyuncuya kısa sürede yüzlerce yorum geldi.