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Gönül Dağı’nın Asuman’ı güzelliğiyle ortalığı salladı: Dizi hayranları kayıtsız kalmadı

Gönül Dağı’nın Asuman’ı güzelliğiyle ortalığı salladı: Dizi hayranları kayıtsız kalmadı Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncu bu kez deri kıyafetiyle pozlarını sıraladı. Bir gören bir daha baktı.