Gönül Dağı'nın Asuman'ı derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdi, görenlerin nefesi kesildi! 'Edep yahu edep'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor. Güzelliğiyle adından söz ettiren Çağlar, iddialı pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle izleyicileri ekran başına kilitmeyi başarıyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri bir araya getiren Gönül Dağı dizisi, cumartesi günlerine damgasını vuruyor.

Birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyan ve hepsinin büyük bir üne kavuşmasını sağlayan Gönül Dağı dizisi, reytinglerde rakiplerine çelme takmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerine yer veren dizide Ramazan ile Asuman'ın aşk hikayesi büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizide bağlama çalıp Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirerek kulakların pasını silen Asuman karakterine ise Hazal Çağlar hayat veriyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve güçlü sesiyle de adından söz ettiren Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle etkileşim kuran güzel oyuncu, eski karesiyle gündem oldu.

Gönül Dağı ile yıldızı parladı

9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitiren Hazal Çağlar, oyunculuk eğitimi de aldı.

Kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçen Çağlar, Gönül Dağı dizisi sayesinde büyük bir üne kavuştu.

Dizide Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum yakalayan güzel oyuncu, Neşet Ertaş türküleriyle gönüllere girmeyi başardı.

Yırtmaçlı eteğiyle verdiği pozu olay oldu

Değişimiyle magazin manşetlerini süsleyen Hazal Çağlar, röportajlarında estetik olmadığını dile getiriyor.

Sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Çağlar, güzelliği ile dizideki rol arkadaşlarını geride bırakıyor.

Kusursuz fiziğiyle görenleri kendine hayran bırakan Çağlar, son olarak derin yırtmaçlı kırmızı eteğiyle verdiği pozuyla adından söz ettirdi.

Kısa kazak giyen ve göbeğini açıkta bırakan güzel oyuncu, kombinini kırmızı yırtmaçlı eteğiyle tamamladı.

Çekildiği kareleri takipçileriyle paylaşan 26 yaşındaki oyuncuya, ''Yaktın ortalığı'', ''Kuğu gibisin'', ''Bu kadar güzel olamaz ama ya'', ''Edep yahu edep'' gibi yorumlar yapıldı.