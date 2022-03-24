Gönül Dağı'nın Asuman'ı göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! 'Her halin mi güzel olur be kadın'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! 'Her halin mi güzel olur be kadın'

Gönül Dağı dizisinde Asuman rolünü canlandıran Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareyle takipçilerini mest etti. Güzelliği ile akılları baştan alan Çağlar'ın pozuna beğeni yağdı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Hazal Çağlar'ın canlandırdığı Asuman karakteri ile Cihat Süvarioğlu'nun hayat verdiği Ramazan karakterinin hüzünlü aşk hikayesi büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizide Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirerek kulakların pasını silen Hazal Çağlar, oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ile de beğeni topluyor.

Söylediği şarkılarla gönüllere dokunan Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla haberlere konu olan güzel oyuncu, son pozuyla da gündeme oturdu.

SON PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Hazal Çağlar, 230 bini aşkın takipçili Instagram hesabından göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle verdiği pozunu paylaştı.

Güzelliği veFfit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Çağlar'ın paylaşımı, beğeni yağmuruna tutuldu.

26 yaşındaki güzel oyuncuya, ''Bu ne güzellik'', ''Kalp diye bir şey kalmadı'', ''Yok böyle bir güzellik'', ''Her halin mi güzel olur be kadın'' gibi yorumlar yapıldı.