Gönül Dağı'nın Asuman'ı göbeğini açtı, mini deri eteğini üzerine çekti.. 'Ne kaybettiğine dön bir bak Ramazan'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı göbeğini açtı, mini deri eteğini üzerine çekti.. 'Ne kaybettiğine dön bir bak Ramazan'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, güzelliği ile adından sıklıkla söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımları ile dikkati çeken oyuncu, adeta şov yapıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, herkesin sevdiği ve keyifle izlediği bir proje olarak öne çıkmaya başladı.

İkinci sezonu ile milyonları ekran başına kilitleyen ve reyting rekorları kıran dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in yaptığı Köprü Film imzalı dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ise güzelliği ile göz dolduruyor.

Dizinin son ekrana gelen bölümünde Ramazan'ın başkası ile nişanlanmasını izleyen ve kendi sesinden söylediği Ela Gözlüm şarkısı ile büyüleyen Asuman, en ilgi gören karakterlerin başında geliyor.

Hem sesi hem de güzelliği ile dizideki diğer oyuncu arkadaşlarını geride bırakan Çağlar, sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi.

Paylaştığı birbirinden özel ve güzel kareleri ile şov yapan ve güzel fiziğini ortaya çıkaran oyuncu, binlerce yorum ve beğeni alıyor.

HAZAL ÇAĞLAR GÜZELLİĞİ DİYE BİR ŞEY VAR!

Dizide söylediği şarkılar ile kalplere dokunan ve oyunculuğu ile göz kamaştıran Hazal Çağlar, oldukça güzel ve dikkati çeken bir isim...

Sosyal medyanın en aktif ismi olan Çağlar, paylaştığı pozlar ile mankenleri geride bıraktı. İddialı ve cesur karelerini hayranlarının beğenisine sunan Çağlar'a çok sayıda yorum geldi.

Genç oyuncunun hayranları son bölümlere göndermek yaparak, "Ramazan dönüp bir ne kaybettiğine bakmalı" şeklinde ifadeler kullandı.

Çağlar'ın özellikle göbeğini dışarıda bırakan kazağı ve mini deri eteği ile çektirdiği karesi görenin aklını başından aldı.

İŞTE HAZAL ÇAĞLAR'IN EN SEVİLEN KARESİ