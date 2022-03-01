Gönül Dağı'nın Asuman'ı göğüs dekolteli elbisesiyle adeta şov yaptı! O kare 'Ramazan görse kıskanır' dedirtti

Gönül Dağı'nın Asuman'ı göğüs dekolteli elbisesiyle adeta şov yaptı! O kare 'Ramazan görse kıskanır' dedirtti

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, güzelliği ile seyircilerin aklını başından alıyor. Sosyal medyanın aktif ismi, kareleri ile herkesi mest ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Gülsim Ali ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günleri ekrana geliyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu ve yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği dizi, reyting rekorları kırıyor.

Zirveden inmeyen ve bozkırın hikayelerini seyirci ile buluşturan dizide Hazal Çağlar, "Asuman" karakterine hayat veriyor.

Asuman'ın hüzünlerini, aşkını ve kaybedişlerini seyirci ile buluşturan Çağlar, sesi ile kulakların pasını siliyor.

Neşet Ertaş'ın birbirinden değerli şarkılarını seyirci ile buluşturan genç isim, Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu ile partner oldu.

Ramazan ve Asuman'ın aşkı son bölümlerde büyük bir çıkmaza girdi ve ikili ayrıldı. Hatta Ramazan bu sürede Asya ile nişanlandı.

Münir Başkan'ın bu aşka ve evliliğe "Evet" demesine rağmen Asya'yı bırakmayan Ramazan'ın bundan sonra ne yapacağı ise yeni bölümde belli olacak.

Bu gelişmelerle ilerleyen dizinin Asuman'ı Hazal Çağlar, sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler ile diğer oyuncu arkadaşlarını gölgede bırakıyor.

HAZAL ÇAĞLAR'IN ETKİLEYEN KARESİ

Güzel oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Aktif bir kullanıcı olan Çağlar, fit görüntüsü ve cesur kıyafetleri ile beğeniliyor.

Sık sık set ve set dışından fotoğraf paylaşan oyuncunun beyaz elbiseli ve dekolteli pozuna beğeni yağdı.

Genç ismin hayranları dizideki Asuman görüntüsünden çok farklı ama güzel olduğunu dile getirdi.

HAZAL ÇAĞLAR'IN GÖĞÜS DEKOLTELİ KARESİ