Gönül Dağı'nın Asuman'ı havuz başında hem elbiseli hem elbisesiz salındı! Gören fiziğine vuruldu

Gönül Dağı'nın Asuman'ı havuz başında hem elbiseli hem elbisesiz salındı! Gören fiziğine vuruldu

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın güzelliği dillere destan oldu. Sosyal medyadan paylaştığı karelerle olay olan Çağlar'ın havuz pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, herkesi ekran başına kilitledi.

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve aynı zamanda da sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Herkesin kalbine dokunan ve sevginin en güzel halini ekrana yansıtan dizide Hazal Çağlar, Asuman karakterine hayat veriyor.

Asuman'ın hayata dair verdiği savaşı ve Ramazan ile olan aşkını ustalıkla yansıtan Çağlar, güzelliği ve sesi ile herkesin gönlünü fethetti.

Güzel sesi ile Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendiren ve kulakların pasını silen oyuncu, sosyal medyanın en aktif isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden güzel kareleri ile büyüleyen Çağlar, havuz başında salındı.

Bir süre önce çektirdiği pozlarla yeniden gündem olan oyuncu için, sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.

Hazal Çağlar büyüledi

26 yaşındaki Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aile Hükümeti filmiyle şöhret kapısını aralayan Hazal Çağlar, Gönül Dağı'nda kariyerinin zirvesine çıktı.

Yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de dikkat çeken Hazal Çağlar, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu.

Cesur pozları ile adından söz ettiren Hazal Çağlar, güzelliğini ve doğallığını bir kez daha sergiledi.

Havuz başında sergilediği güzelliği ile beğeni toplayan Çağlar için, "Gören kıskanır, bu kadar güzel olma" tarzında yorumlar geldi.